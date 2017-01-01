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Сутки в АТО: в штабе уточнили число раненых

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Состояние здоровья военнослужащего, который пострадал во время обстрела - средней тяжести. О состоянии здоровья других не сообщается.
Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе
facebook.com/ato.news

На Донбассе из-за обстрелов в пятницу, 30 марта, один украинский военный получил ранения. Кроме того, в результате подрыва на взрывном устройстве погиб один и получили ранения еще трое военных. Об этом сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу, 31 марта.

"В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранения... Кроме этого, с грустью сообщаем, что во время выполнения боевых задач, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один украинский военнослужащий, еще трое наших защитников получили ранения", - сказал Гуцуляк.

Он уточнил, что всех раненых доставили в медицинские учреждения.

Состояние здоровья военнослужащего, который пострадал во время обстрела - средней тяжести. О состоянии здоровья других не сообщается.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал об одном погибшем и трех пострадавших военных.

 

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Теги: АТО, АТО новости, зона АТО, раненые в АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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