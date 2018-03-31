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Киев хочет санкций против музейщиков Крыма

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Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Крыма и Севастополя, для экспонирования за пределами Украины является незаконным.
Картинная галерея им. И.К. Айвазовского в Феодосии
Картинная галерея им. И.К. Айвазовского в Феодосии
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Министерство культуры Украины намерено инициировать ведение санкций против директоров и сотрудников крымских музеев, которые причастны к незаконному перемещению украинских культурных ценностей через границу. Об этом говорится в ответе министерства на запрос Крым.Реалии.

"Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Автономной Республики Крым и Севастополе, для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины является незаконным", – сообщили в Минкульте.

В ведомстве отметили, что после аннексии Крыма связь с музеями полуострова была утеряна, но удалось установить некоторые факты перемещения картин из Крыма в РФ.

Так, по факту перемещения в 2016 году из Крыма в Россию 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи имени. И.К.Айвазовского было открыто уголовное производство за самоуправство.

Ранее сообщалось, что Россия присвоила 503 украинские телерадиочастоты в Крыму и Севастополе.

 

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Теги: искусство, Крым, музей, музеи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Gidnyk    31.03.2018, 19:49
Оценка:  0
Gidnyk
Ну так есть же в Херсоне "прокуратура Крыма", сейчас Аваков полицию Крыма делает. Пусть дело заведут и арестуют злочинцев. Или что, руки коротки? Ну тогда слюни пускайте молча.
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