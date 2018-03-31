Киев хочет санкций против музейщиков Крыма

Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Крыма и Севастополя, для экспонирования за пределами Украины является незаконным.

Картинная галерея им. И.К. Айвазовского в Феодосии wikimapia.org

Министерство культуры Украины намерено инициировать ведение санкций против директоров и сотрудников крымских музеев, которые причастны к незаконному перемещению украинских культурных ценностей через границу. Об этом говорится в ответе министерства на запрос Крым.Реалии.

"Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Автономной Республики Крым и Севастополе, для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины является незаконным", – сообщили в Минкульте.

В ведомстве отметили, что после аннексии Крыма связь с музеями полуострова была утеряна, но удалось установить некоторые факты перемещения картин из Крыма в РФ.

Так, по факту перемещения в 2016 году из Крыма в Россию 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи имени. И.К.Айвазовского было открыто уголовное производство за самоуправство.

Ранее сообщалось, что Россия присвоила 503 украинские телерадиочастоты в Крыму и Севастополе.

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