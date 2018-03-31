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СБУ закрыла въезд 60 россиянам

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Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации объединенных наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.
СБУ закрыла въезд 60 россиянам
УНН

СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, выдворенным из США на фоне дела об отравлении бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства в субботу, 31 марта.

"Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которые были выдворены из США, за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", - говорится в заявлении СБУ.

Как отмечается, запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.

Ранее РФ объявила о высылке 13 украинских дипломатов в ответ на аналогичные действия Украины из-за инцидента в Солсбери.

Как сообщалось, после высылки Министерством иностранных дел России группы украинских дипломатов на территории РФ остаются несколько десятков сотрудников украинских дипмиссий. 

 

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Теги: СБУ, Дипломатия, россияне, отравление, Запрет на въезд, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
tenderly-50    31.03.2018, 22:18
Оценка:  0
tenderly-50
Я рада ,это победа .Осталось только жить как в штатах.
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