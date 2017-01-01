Чиновники подали более 800 тысяч деклараций

Очередной этап представления деклараций начался 1 января и завершился 1 апреля. Электронные декларации за 2017 год подали свыше 816 тысяч человек.

В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подано 816509 деклараций за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

Очередной этап представления деклараций начался 1 января и завершился 1 апреля.

"Основные проблемы, с которыми столкнулись субъекты декларирования – это потерянные пароли к электронно-цифровой подписи, окончание срока электронно-цифровой подписи, несвоевременная смена почтового ящика из вражеских российских почтовых сервисов: mail.ru, list.ru, yandex.ru и других, а также ошибки в фамилиях, ИНН, правописание фамилий, имен, отчеств на русском языке и другие", – говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что "очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций, создание черновиков, проверки срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета и т.д.".





Доход Гройсмана превысил 17 млн гривен Сейчас Национальное агентство, в частности его уполномоченных лиц, ждет работа по проверке поданных деклараций.

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