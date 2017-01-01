Чиновники подали более 800 тысяч деклараций
Очередной этап представления деклараций начался 1 января и завершился 1 апреля. Электронные декларации за 2017 год подали свыше 816 тысяч человек.
В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подано 816509 деклараций за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).
Очередной этап представления деклараций начался 1 января и завершился 1 апреля.
"Основные проблемы, с которыми столкнулись субъекты декларирования – это потерянные пароли к электронно-цифровой подписи, окончание срока электронно-цифровой подписи, несвоевременная смена почтового ящика из вражеских российских почтовых сервисов: mail.ru, list.ru, yandex.ru и других, а также ошибки в фамилиях, ИНН, правописание фамилий, имен, отчеств на русском языке и другие", – говорится в сообщении.
В НАПК отметили, что "очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций, создание черновиков, проверки срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета и т.д.".
Сейчас Национальное агентство, в частности его уполномоченных лиц, ждет работа по проверке поданных деклараций.
Доход Гройсмана превысил 17 млн гривен
Доход Гройсмана превысил 17 млн гривен
Напомним, ранее президент Петр Порошенко обнародовал декларацию за 2017 год.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент