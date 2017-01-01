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Чиновники подали более 800 тысяч деклараций

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Очередной этап представления деклараций начался 1 января и завершился 1 апреля. Электронные декларации за 2017 год подали свыше 816 тысяч человек.
Чиновники подали более 800 тысяч деклараций
Петр Порошенко/Facebook
 
В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подано 816509 деклараций за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).
 
Очередной этап представления деклараций начался 1 января и завершился 1 апреля.
 
"Основные проблемы, с которыми столкнулись субъекты декларирования – это потерянные пароли к электронно-цифровой подписи, окончание срока электронно-цифровой подписи, несвоевременная смена почтового ящика из вражеских российских почтовых сервисов: mail.ru, list.ru, yandex.ru и других, а также ошибки в фамилиях, ИНН, правописание фамилий, имен, отчеств на русском языке и другие", – говорится в сообщении.
 
В НАПК отметили, что "очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций, создание черновиков, проверки срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета и т.д.". 
 
Сейчас Национальное агентство, в частности его уполномоченных лиц, ждет работа по проверке поданных деклараций.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко обнародовал декларацию за 2017 год.

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Теги: декларация, декларация о доходах, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК), электронная декларация, е-декларации госслужащих
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Источник: korrespondent.net

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