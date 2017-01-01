Что изменилось 1 апреля: Перерасчет пенсий, призыв и семейные врачи

С начала второго месяца весны вступают в силу изменения по соцвыплатам.

Апрель принесет украинцам изменения в системе перерасчета пенсий, контроля качества пищевых продуктов, а также даст возможность выбрать своего семейного врача. Что еще изменится в Украине в апреле, сообщает УНН.

Перерасчет пенсий

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с 1 апреля будет проводиться автоматически.

Пересчет касается тех, кто после выхода на пенсию продолжал работать, приобретал страховой стаж, но в свое время не обратился или пока не обратился в органы Пенсионного фонда. Это - стандартный перерасчет, который проводился, начиная с 1 января 2004 года и был предусмотрен для работающих пенсионеров каждые два года. Отличие в том, что если раньше такой перерасчет осуществлялся только по заявлению человека, то теперь будет проводиться автоматически, независимо от того - обратится человек или нет.

Пересчет будет касаться тех лиц, кто по состоянию на 1 марта 2018 года получил дополнительный страховой стаж 24 месяца, или на эту дату прошло не менее двух лет после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Доплаты к пенсиям военным пенсионерам

В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март. А уже с мая правительство начинает системную выплату уже повышенных военных пенсий.

Читай также: Военным пообещали увеличить пенсию на 77%

Пенсионный фонд со второй половины марта начал выплаты перечисленных пенсий военнослужащим. Пенсии будут повышаться поэтапно. На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 - еще в среднем на 750 грн. Таким образом, за два года военные пенсии возрастут примерно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 грн, сообщили в правительстве.

Семейные врачи

Со 2 апреля начинается национальная кампания "Врач для каждой семьи". Украинцы смогут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Читай также: Более 100 тысяч украинцев подписали декларации с врачами

Подписание декларации - это, фактически, форма заявления. С ее помощью украинцы будут сообщать, что выбрали именно этого врача и это заведение. Информация о выборе врача будет содержаться в электронной системе здравоохранения.

Теперь выбирать врача можно будет в любом заведении первичной помощи независимо от места проживания или прописки.

Конечного срока подписания деклараций нет. Выбрать своего врача успеют все. Министерство здравоохранения рекомендует не откладывать это на конец года.

Весенний призыв

С начала апреля и до конца мая в Украине продлится весенний призыв на срочную военную службу.

Читай также: Явка призывников в военкоматы Киева составила 3%

Согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15190 человек. Из них в Вооруженные силы Украины - 8990 человек, Государственную специальную службу транспорта - 1000 человек, Государственную пограничную службу - 1200 человек, Национальну гвардию Украины - 4000 человек.

Взыскание задолженности по зарплате

С апреля во всех регионах Украины начнут действовать специальные штабы и мобильные группы Государственной исполнительной службы Минюста, которые уже занимаются взысканием алиментов с неплательщиков, а с апреля дополнительно сфокусируются на взыскании с предприятий-должников задолженности по заработной плате в пользу граждан.

Газ для промышленности подорожает

НАК "Нафтогаз Украины" повысил апрельские цены на газ для промышленных потребителей. По сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%.

Завершение отопительного сезона

Отопление отключат при условии, если среднесуточная температура воздуха составит 8°С или выше в течение трех дней подряд. Это касается как жилого сектора, так и бюджетных учреждений.

Контроль качества пищевых продуктов

С 4 апреля в Украине заработает новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов. Речь идет о вступлении в силу соответствующего закона.

Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей (например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо). Также, по новому закону, инспекторы Госпродпотребслужбы будут осуществлять проверки, согласно акту проверки. Этот документ будет содержать исчерпывающое количество вопросов для проверки и будет публичным.

За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции. Сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривен - в зависимости от совершенного правонарушения. В случае обнаружения на производстве факторов, представляющих опасность жизни и здоровью людей, инспектор может принять решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов и/или кормов.