Порошенко в Мариуполе встретил Вербное воскресенье

Президент напомнил, что через неделю Пасха - "праздник, который напоминает о ценности мира, о победе вечной жизни над смертью, о спасении".

Президент Петр Порошенко 1 апреля прибыл в Мариуполь с рабочим визитом. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Счастлив встретить вместе с жителями Мариуполя и греческой общиной один из величайших христианских праздников - Вербное воскресенье", - написал он.

Порошенко напомнил, что через неделю Пасха - "праздник, который напоминает о ценности мира, о победе вечной жизни над смертью, о спасении".

"И очень жаль, что уже скоро пятый год, как мирный церковный перезвон прерывает канонада российских пушек. И каждый день я прилагаю все усилия, чтобы эта канонада затихла, чтобы Украина возобновила свою территориальную целостность", - подчеркнул президент.

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