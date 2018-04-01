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В Украине весенний призыв стартует 2 апреля

Комментариев: 1
На военную службу будут отправлены 15190 человек: ВСУ - 8990 человек; Госпогранслужба 1200 человек, Нацгвардия - 4000 человек, государственная специальная служба транспорта - 1000 человек.
Начинается весенний призыв-2018
Начинается весенний призыв-2018
Міноборони України

В Украине весенний призыв на срочную военную службу стартует 2 апреля и продлится он до конца мая. 

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На военную службу будут отправлены 15190 человек, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко.

Где будут служить: Вооруженные силы Украины - 8990 человек; Государственная специальная служба транспорта - 1000 человек; Государственная пограничная служба - 1200 человек; Национальная гвардия Украины - 4000 человек.

Наибольший призыв за последнее время Украина показала в 2014 году, когда начались боевые действия на Донбассе. Тогда на срочную службу в мае-июле призвали 37 тысяч человек. С тех пор призыв постепенно сокращался.

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Теги: весна, призыв, военкомат, призыв в армию
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Дно    01.04.2018, 13:46
Оценка:  0
Дно
Коли вже буде контрактна, професійна служба, як в Європі, чи США ???
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