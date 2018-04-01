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Порошенко встретится с Меркель по миротворцам ООН

Комментариев: 1
Встреча глав Украины и Германии планируется 10 апреля. Порошенко встретится с Меркель впервые после ее вступления на четвертый срок.
Порошенко и Меркель
Порошенко и Меркель

Президент Петр Порошенко планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель 10 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в Twitter.

"Во время встречи с общиной Мариуполя президент проанонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии", - написал Цеголко.

В Администрации президента уточнили, что Порошенко планирует обсудить вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Эта встреча должна стать первой после того, как Меркель присягу канцлера Германии на четвертый срок.

Ранее Порошенко выразил благодарность канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону за помощь в освобождении украинских заложников.

 

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Теги: Меркель, встреча, Порошенко, миротворцы ООН
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Gidnyk    01.04.2018, 14:30
Оценка:  0
Gidnyk
Заодно пусть не забудет ей напомнить, что "Сторонники строительства трубопровода Северный поток-2 являются “сообщниками России в ее гибридной войне“. А мы посмотрим, что дальше будет.
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