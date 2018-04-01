Порошенко встретится с Меркель по миротворцам ООН

Встреча глав Украины и Германии планируется 10 апреля. Порошенко встретится с Меркель впервые после ее вступления на четвертый срок.

Президент Петр Порошенко планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель 10 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в Twitter.

"Во время встречи с общиной Мариуполя президент проанонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии", - написал Цеголко.

В Администрации президента уточнили, что Порошенко планирует обсудить вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Эта встреча должна стать первой после того, как Меркель присягу канцлера Германии на четвертый срок.

Ранее Порошенко выразил благодарность канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону за помощь в освобождении украинских заложников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet