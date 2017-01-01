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Пограничиники сообщили о крокодилах на службе

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Госпогранслужба присоединилась к празднованию 1 апреля сообщением о принятии нильских крокодилов на службу. Им доверили бы охрану кораблей в Одесской области.

Госпогранслужба Украины сообщила, что принимает в свои ряды нильских крокодилов. Шуточная новость была опубликована на сайте ведомства 1 апреля.

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Под наблюдением ученых-зоологов пограничники проводят эксперимент с нильскими крокодилами. Рептилиям предлагается доверить охрану пограничных катеров и кораблей в Одесской области, говорится в сообщении. 

Пограничиники также выразили надежду, что "браконьерам и контрабандистам, которые в последнее время активно используют современное дайверское снаряжения, не придется проверять челюсти нильского крокодила на прочность".

Ранее пограничники сообащли, что сепаратисты на Донбассе использовали лазерное оружие.

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Теги: видео, крокодилы, шутка, 1 апреля, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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