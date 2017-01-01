Дунай вышел из берегов: Подтоплено Вилково

В Одесской области вода Дуная поднялась на 10 см.

За ночь уровень Дуная в Вилкове Одесской области поднялся еще на 10 см и достиг отметки 181 см.

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Об этом сообщил председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.

Ветер дует с моря, его скорость примерно 20 метров в секунду. Он гонит высокую волну, которая усугубляет ситуацию.

"Подтоплено около 30% улиц города. В домах воды пока нет. С продуктами питания проблем нет. На случай необходимости подготовлены места для размещения людей", — отмечает чиновник.

ГСЧС предупреждает, что уровень воды на украинском участке Дуная из-за прохождением волны весеннего половодья будет повышаться до 5 апреля. Есть угроза подтопление причалов Ренийского морского торгового порта.