Стрельба в Ивано-Франковске: двое раненых, 11 задержанных

Полиция задержала 11 жителей Киевской, Харьковской и Луганской областей, которые устроили стрельбу в ночном клубе в Ивано-Франковске.

В Ивано-Франковске произошла стрельба в ночном клубе, в результате два человека получили ранения. Об этом сообщила патрульная полиция области в воскресенье, 1 апреля.

"Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать. Патрульные оперативно задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного – в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах позади ночного клуба. В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировали", – рассказали в полиции.

Часть злоумышленников скрылась на автомобилях Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado. Через несколько минут эти транспортные средства полиция заблокировала на улице Независимости. Правоохранители задержали еще пять мужчин.

В автомобилях полицейские обнаружили автоматическое и травматическое оружие. Задержанные – жители Киевской, Харьковской и Луганской областей.

Мужчин освидетельствовали на состояние опьянения и доставили в городской отдел полиции.

Накануне в Киеве на проспекте Глушкова между двумя водителями возник конфликт из-за первоочередности проезда – оба в результате применили оружие.

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