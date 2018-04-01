Порошенко военным: Нужно держать порох сухим

Президент встретился с военнослужащими 79 десантно-штурмовой бригады и бойцами Нацгвардии, которые воюют на Донбассе, и передал пасхальные корзины.

Украинским военным нужно в любую минуту быть готовыми продемонстрировать боеспособность. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с военнослужащими 79-й десантно-штурмовой бригады и бойцами Национальной гвардии в воскресенье, 1 апреля.

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Он поблагодарил бойцов за то, что они крепко держат оборону, за их мужество, доблесть и высокий боевой дух.

"Спасибо вам за то, что вы бороните каждый клочок украинской земли. Нам надо держать порох сухим. Нам надо быть готовыми продемонстрировать в любую минутку боеспособность украинских войск", – сказал президент.

Глава государства также отметил, что на сегодняшний день армии украинцы доверяют больше всего. "И нам нужно сделать все, чтобы это доверие сохранить, и самое главное – оправдать", - подчеркнул он.

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Также президент передал военным пасхальные корзины, подготовленные его женой Мариной Порошенко.

Напомним, Порошенко начал свой рабочий визит в Донецкую область еще утром из Мариуполя. В частности, он посетил церковь, где пообщался с верующими. Затем он отправился в Волноваху, а уже вечером прибудет снова в Мариуполь, где посетит матч местной команды с киевским Динамо.