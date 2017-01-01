Во время Юморины в Одессе на прохожего упал фасад

Пострадавшему оказали помощь нацгвардейцы.

В Одессе во время празднования "Юморины 2018" на участника праздника упал фрагмент фасада дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Читай также: В Одессе опровергли смерть годовалой девочки от свиного гриппа

Как сообщили спасатели, мужчина проходил мимо дома в тот момент, когда произошло обрушение фасада. В результате он получил травму головы и потерял сознание.

"Гвардейцы, которые рядом несли службу по охране общественного порядка, немедленно оказали первую медицинскую помощь, вызвали карету скорой и окружили место происшествия для избежания травмирования прохожих", - сообщают в ведомстве.

"Юморина" - ежегодный фестиваль юмора и сатиры, который проходит в Одессе 1 апреля, в День смеха.