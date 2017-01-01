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Во время Юморины в Одессе на прохожего упал фасад

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Пострадавшему оказали помощь нацгвардейцы.
На прохожего упал фрагмент фасада
На прохожего упал фрагмент фасада
facebook.com/mvs.gov.ua

В Одессе во время празднования "Юморины 2018" на участника праздника упал фрагмент фасада дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

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Как сообщили спасатели, мужчина проходил мимо дома в тот момент, когда произошло обрушение фасада. В результате он получил травму головы и потерял сознание.

"Гвардейцы, которые рядом несли службу по охране общественного порядка, немедленно оказали первую медицинскую помощь, вызвали карету скорой и окружили место происшествия для избежания травмирования прохожих", - сообщают в ведомстве.

"Юморина" - ежегодный фестиваль юмора и сатиры, который проходит в Одессе 1 апреля, в День смеха.

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Теги: Одесса, фасад, фото, нацгвардия, Юморина
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