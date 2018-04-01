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Некоторые ТРЦ не пускают спасателей для проверки

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Проверки - не попытка давить на бизнес, а инструмент ликвидации угроз здоровью и жизни людей, подчеркивают в правительстве. Власти также обещают "жестко" реагировать на такие случаи.
Спасатели намерены проверить 38 361 место массового скопления людей
Спасатели намерены проверить 38 361 место массового скопления людей
Пресс-служба ГСЧС Украины

Некоторые торговые сети не пускают сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые проводят проверки пожарной безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью телеканалу Прямой.

"Мне нужны не штрафы, мне не нужно давление на бизнес. Мне нужно, чтобы была обеспечена соответствующая безопасность", – заявил он.

Гройсман добавил, что если кто-то будет игнорировать требования, на это будут жестко реагировать.

"До меня уже доносится информация, что определенные торговые сети не пускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали меня: не играйте с огнем, не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться. Это сопротивление мы преодолеем. Если для этого нужно будет задействовать правоохранительные органы и подразделения, мы это сделаем", – сказал премьер.

Напомним, 30 марта в Украине стартовали массовые проверки всех мест массового скопления людей. Речь идет о кинотеатрах, торговых центрах, школах и садиках.

 

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Теги: пожар, проверка, проверки, ТРЦ, Владимир Гройсман, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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providets333    01.04.2018, 19:46
Оценка:  +1
providets333
Давно час ліквідовувати трц й робити з них навчальні заклади.
SHELBYY    01.04.2018, 19:58
Оценка:  +1
SHELBYY
безкоштовні
weightless    01.04.2018, 20:40
Оценка:  0
weightless
Навчальні заклади не вдасться - немає відповідної інфраструктури,
але можно влаштувати музеї мартнотрацтва
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