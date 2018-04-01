Некоторые ТРЦ не пускают спасателей для проверки

Проверки - не попытка давить на бизнес, а инструмент ликвидации угроз здоровью и жизни людей, подчеркивают в правительстве. Власти также обещают "жестко" реагировать на такие случаи.

Некоторые торговые сети не пускают сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые проводят проверки пожарной безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью телеканалу Прямой.

"Мне нужны не штрафы, мне не нужно давление на бизнес. Мне нужно, чтобы была обеспечена соответствующая безопасность", – заявил он.

Гройсман добавил, что если кто-то будет игнорировать требования, на это будут жестко реагировать.

"До меня уже доносится информация, что определенные торговые сети не пускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали меня: не играйте с огнем, не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться. Это сопротивление мы преодолеем. Если для этого нужно будет задействовать правоохранительные органы и подразделения, мы это сделаем", – сказал премьер.

Напомним, 30 марта в Украине стартовали массовые проверки всех мест массового скопления людей. Речь идет о кинотеатрах, торговых центрах, школах и садиках.

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