В большинстве областей Украины из-за нереста запрещен на определенный срок массовый вылов рыбы. Конец нерестового запрета зависит от региона и условий.

На большинстве водоемов Украины с сегодняшнего дня, 1 апреля, запрещен массовый вылов рыбы из-за нереста. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

Ловить рыбу можно будет только в личных целях в небольших количествах. Запрещено рыбачить с лодки и использовать спецсредства для ловли и потом продавать эту рыбу.

Нерестовый запрет будет действовать в течение 10-12 недель в зависимости от регионов и температурных условий.

Госрыбагентство обещает регулярно осуществлять рейды по водоемам, нарушителей ждет административная и уголовная ответственность, в том числе штрафы. Также будет работать горячая линия, на которую просят сообщать о рыбаков-нарушителей.

Cмотрите фотогалерею: В Украине запретили массовый вылов рыбы

Ранее сообщалось, что сумма убытков, причиненных рыбхозяйству вследствие правонарушений за 11 месяцев 2017 года составляет 89,1 млн грн.

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