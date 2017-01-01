В Одессе загорелись склады возле АЗС

Горят склады производственного предприятия на Николаевской дороге, 217. Здание полностью охвачено пламенем. На месте работает несколько пожарных расчетов.

В Одессе загорелись складские помещения недалеко от АЗС. Об этом сообщил советник начальника областного управления ГСЧС Руслан Форостяк.

Спасатели получили сообщение о пожаре в Суворовском районе города по Николаевской дороге в помещении столярного цеха.

По информации ГСЧС, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, но есть высокая вероятность распространения огня.

На место прибыли 10 единиц специальной техники для локализации пожара.

Недавно в Черниговской области горела воинская часть, пострадал солдат.

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