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Во время стычек в Мариуполе пострадали полицейские

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Конфликт правоохранителей с футбольными болельщиками произошел за пределами стадиона в середине второго тайма игры Мариуполь - Динамо.
Столкновения между футбольными фанатами и полицией в Мариуполе
Столкновения между футбольными фанатами и полицией в Мариуполе
dn.npu.gov.ua

В результате стычек в Мариуполе, которые произошли во время игры Мариуполь - Динамо, телесные повреждения получили девять правоохранителей, задержанных нет. Об этом вечером 1 апреля сообщила пресс-служба в Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что во время матча фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. Полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона, однако их товарищи выбежали вслед и начали швырять в сторону правоохранителей и служебного автотранспорта камни.

По данным полиции, в результате инцидента семь сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области получили телесные повреждения. Также пострадал работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Повреждены два служебных авто.

В пресс-службе полиции подчеркнули, что в настоящее время гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация о пострадавших среди журналистов.

По факту беспорядков начаты уголовные производства.

Ранее сообщалось, что во время футбольного матча в Мариуполе между местным одноименным клубом и киевским Динамо на стадионе произошли столкновения.

На матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

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Теги: футбол, полиция, Донецкая область, Мариуполь, фанаты, столкновения, ультрас
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
barakuda*777    02.04.2018, 01:04
Оценка:  0
barakuda*777
Тренировка перед походом, или показали как они умеют?
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