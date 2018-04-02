Во время стычек в Мариуполе пострадали полицейские
В результате стычек в Мариуполе, которые произошли во время игры Мариуполь - Динамо, телесные повреждения получили девять правоохранителей, задержанных нет. Об этом вечером 1 апреля сообщила пресс-служба в Нацполиции в Донецкой области.
Отмечается, что во время матча фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. Полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона, однако их товарищи выбежали вслед и начали швырять в сторону правоохранителей и служебного автотранспорта камни.
По данным полиции, в результате инцидента семь сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области получили телесные повреждения. Также пострадал работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Повреждены два служебных авто.
В пресс-службе полиции подчеркнули, что в настоящее время гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация о пострадавших среди журналистов.
По факту беспорядков начаты уголовные производства.
Cмотрите фотогалерею: Во время стычек в Мариуполе пострадали полицейские
Ранее сообщалось, что во время футбольного матча в Мариуполе между местным одноименным клубом и киевским Динамо на стадионе произошли столкновения.
На матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко.
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