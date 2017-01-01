Сепаратисты нарушают перемирие - штаб АТО
В пресс-центре штаба АТО сообщили, что по данным украинской стороны СЦКК, за три дня с начала действия Пасхального перемирия сепаратисты трижды обстреляли беспилотники СММ ОБСЕ, один из которых был сбит.
"Вблизи населенного пункта Минусинск, где боевики устроили "полигон", беспилотник ОБСЕ был сбит. Во всех случаях представители ОБСЕ были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения", - отметили в СЦКК.
Подчеркивается, что "наблюдателям ОБСЕ удалось задокументировать перемещение в этом районе колонны техники в составе десяти единиц БМП, а также подготовку подразделений российско-оккупационных войск".
В СЦКК указали, что сепаратисты препятствуют работе международных наблюдателей и продолжают скрыто сосредотачивать технику и вооружение, нарушая Минские договоренности.
Напомним, на Донбассе с 00:01 30 марта начало действовать очередное перемирие, приуроченное к предстоящим пасхальным праздникам.
Отметим, за первые сутки действия перемирия на Донбассе из-за обстрелов один украинский военный получил ранения. Кроме того, в результате подрыва на взрывном устройстве погиб один и получили ранения еще трое военнослужащих.
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