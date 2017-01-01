Сепаратисты нарушают перемирие - штаб АТО

Противник активно применяет стрелковое оружие по позициям ВСУ и беспилотникам ОБСЕ, а также препятствуют работе международных наблюдателей.

В СЦКК заверили, что на Донбассе не соблюдается перемирие

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что по данным украинской стороны СЦКК, за три дня с начала действия Пасхального перемирия сепаратисты трижды обстреляли беспилотники СММ ОБСЕ, один из которых был сбит.

Отмечается, что, в частности, обстрелы по беспилотникам велись во время проведения верификационных мероприятий отвода техники и вооружения в районах, временно неподконтрольных Украине.

"Вблизи населенного пункта Минусинск, где боевики устроили "полигон", беспилотник ОБСЕ был сбит. Во всех случаях представители ОБСЕ были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения", - отметили в СЦКК.

Подчеркивается, что "наблюдателям ОБСЕ удалось задокументировать перемещение в этом районе колонны техники в составе десяти единиц БМП, а также подготовку подразделений российско-оккупационных войск".

В СЦКК указали, что сепаратисты препятствуют работе международных наблюдателей и продолжают скрыто сосредотачивать технику и вооружение, нарушая Минские договоренности.

Напомним, на Донбассе с 00:01 30 марта начало действовать очередное перемирие, приуроченное к предстоящим пасхальным праздникам.

Отметим, за первые сутки действия перемирия на Донбассе из-за обстрелов один украинский военный получил ранения. Кроме того, в результате подрыва на взрывном устройстве погиб один и получили ранения еще трое военнослужащих.

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