У православных верующих начинается Страстная неделя

Страстная седмица названа так в память о последних днях земной жизни и страданиях Иисуса Христа. Каждый ее день называется Великим – по значимости событий.

Православные верующие в понедельник, 2 апреля вступают в Страстную седмицу (неделю) - время наиболее строгого поста перед Пасхой, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни и страдания Иисуса Христа.

Все дни Страстной седмицы Церковь называет "великими".

Первые три дня посвящены воспоминанию последних бесед Иисуса Христа с народом и учениками. В ходе продолжительных церковных служб в эти дни прочитываются все четыре Евангелия.

Богослужения последующих дней связаны уже собственно с крестными страданиями Господа - Церковь вспоминает предательство Иуды, Тайную вечерю, взятие Иисуса под стражу, Его осуждение, страдания на кресте, смерть, погребение Спасителя и сошествие во ад.

В Великий четверг верующие вспоминают также установление таинства причащения Тела и Крови Христовых - евхаристии (от греческого "благодарение").

Великая пятница - самый скорбный день церковного года, когда Иисус был распят и умер на кресте, искупая человеческие грехи.

В субботу, согласно учению Церкви, тело Христа еще "пребывало во гробе", но душой он сошел в ад и вывел из него души праведников. Уже во время утренней службы священники меняют черное облачение на светлые одежды и начинаются приготовления к великому празднику Воскресения Христова, освящаются пасхальные яства.

Стала известна стоимость пасхальной корзины в 2018 году

Напомним, в Великую Субботу, 7 апреля, Корреспондент.net будет вести онлайн трансляцию схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

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