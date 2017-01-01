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За сутки в АТО произошло 38 обстрелов

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Противник применял 120-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, также велся снайперский огонь. Убитых и раненых с украинской стороны нет.
Сепаратисты продолжают нарушать перемирие
Сепаратисты продолжают нарушать перемирие
Пресс-служба Минобороны Украины

Сепаратисты в зоне проведения АТО за минувшие сутки продолжили срывать "пасхальное перемирие" и совершили 38 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на луганском направлении, противник из запрещенных 120-мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления ВСУ вблизи Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82-мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие - в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении из 82-мм минометов сепаратисты четыре раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке, а также - вблизи Песков, Широкиного и Шахты Бутовка.

Из гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовки, Павлополя и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе Каменки, Гнутового, Водяного и Опытного. Вблизи Павлополя велся снайперский огонь.

Кроме этого, из стрелкового оружия противник обстреливал укрепления ВСУ неподалеку Авдеевки, Талаковка, Верхнеторецкого и Водяного.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. В штабе отметили, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется.

Ранее сообщалось, что сепаратисты сбили беспилотник ОБСЕ.

Напомним, на Донбассе с 00:01 30 марта начало действовать очередное перемирие, приуроченное к предстоящим пасхальным праздникам.

 

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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