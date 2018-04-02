Итоги 1 апреля: "Дожим" Путина и столкновения в Мариуполе

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 1 апреля:

В Мариуполе футбольные фанаты подрались с полицией



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Во время футбольного матча в Мариуполе между местным клубом и киевским Динамо на стадионе произошли столкновения. Полицейские, которые вывели нарушителей за пределы стадиона, подверглись нападению со стороны их товарищей.



В результате инцидента девять правоохранителей пострадали и два служебных авто были повреждены. Задержанных нет.



Порошенко посетил Донецкую область



Президент Украины Петр Порошенко приехал в Донецкую область. Он посетил церковь в Мариуполе, где пообщался с верующими. Затем он отправился в Волноваху, а вечером вернулся в Мариуполь, чтобы присутствовать на матче местной команды с киевским Динамо.



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Во время встречи с жителями Волновахи он рассказал, как вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном “дожали“ российского лидера Владимира Путина, чтобы он подписал заявление о перемирии на Донбассе.



Асад взял под контроль почти всю Восточную Гуту



На выходных войска сирийского лидера Башара Асада взяли под контроль всю территорию пригорода Дамаска Восточная Гута, кроме города Дума.



Сепаратисты сбили беспилотник ОБСЕ



В пресс-центре штаба АТО сообщили, что по данным украинской стороны СЦКК, за три дня с начала действия Пасхального перемирия сепаратисты трижды обстреляли беспилотники СММ ОБСЕ, один из которых был сбит.

ДТП с участием работника российского посольства

В ночь ан 1 апреля в Киеве работник российского посольства спровоцировал ДТП в центре города, а потом пытался скрыться с места происшествия.

Отмечается, что он показал карточку сотрудника посольства РФ, в связи с чем патрульные не смогли составить на него протокол об админнарушении.



Израиль отказался от независимого расследования столкновений в секторе Газа

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Тель-Авив не будет проводить расследование столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими военнослужащими в секторе Газа.



Губернатор Кемеровской области подал в отставку



Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию, которое российский лидер принял.



Тулеев покидает свой пост после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.



В Бахрейне нашли крупнейшее нефтяное месторождение



В Бахрейне обнаружили крупнейшее за последние десятилетия нефтяное месторождение. Оно в несколько раз превосходит по запасам действующее.



В Украине запретили массовый вылов рыбы



На большинстве водоемов Украины с 1 апреля, запрещен массовый вылов рыбы из-за нереста. Ловить рыбу можно будет только в личных целях в небольших количествах. Запрет будет действовать в течение 10-12 недель в зависимости от регионов и температурных условий.



Папа Римский пожелал Украине мира



Папа Римский Франциск пожелал Украине “плодов мира“ в ходе традиционного пасхального послания Urbi et Orbi (Городу и миру) на площади Святого Петра в Риме. В своем обращении он также упомянул о других горячих точках планеты, которые нуждаются в “плодах мира“ - в частности, это Сирия, Израиль, Йемен, Судан, Корейский полуостров, Венесуэла.

