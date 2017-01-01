В Черниговской области мужчина зарубил топором сожительницу

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы.

Полиция Черниговской области задержала мужчину, который зарубил жительницу Козелецкого района, ее тело он закопал в лесу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Facebook.

“Тело жертвы откопали в присутствии понятых и судмедэксперта, который в дальнейшем установил причину смерти женщины от обширного кровотечения вследствие разрыва печени и колото-рубленых ран на голове и лице“, - говорится в сообщении.

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Оперативники установили личность погибшей и на поиски убийцы ушло несколько часов. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Козелецкого района. После задержания мужчина сразу рассказал полиции, что после употребления алкоголя у него с сожительницей возникла ссора. Выяснение отношений закончилось тем, что подозреваемый, подогретый спиртным, жестоко избил женщину, а затем зарубил ее топором.

“Мужчина продолжил пьянку, а на следующий день на санках вывез тело за пределы населенного пункта и закопал в лесополосе. Чтобы избавиться от вещественных доказательств он собрал окровавленные вещи и выбросил на свалку“, - отметили в полиции.

Подозреваемый задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса в Украине (убийство). Стоит отметить, что преступнику грозит тюрьма на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, 30 марта под Киевом сын зарубил топором собственную мать.