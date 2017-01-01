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В Украине обесточены 192 населенных пункта

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Больше всего пострадала Киевская область. Там без света остались 112 населенных пунктов. Также ощутимый урон нанесен Житомирской области, где отрезаны от электричества 34 села.

Из-за сильных порывов ветра в Украине в ночь на понедельник, 2 апреля, остались без электроснабжения 192 населенных пункта, сообщает Госслужба ЧС Украины.

Без света остались жители восьми областей страны.

“В результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в восьми областях, а именно: Киевская - 112, Житомирская - 34, Волынская - 15, Кировоградская - 12 Черкасская - 12 Николаевская - 5, Днепропетровская - 1 и Луганская - 1“, - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, 1 апреля в Одесской области затопило треть Вилково.  В Киеве упавшее дерево повредило два авто.

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Теги: Киевская область, электроэнергия, электричество, стихийное бедствие
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