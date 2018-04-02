В Одессе соседи устроили стрельбу из-за упавшего балкона

Мужчина госпитализирован с огнестрельным ранением в грудь.

В Одессе житель Малиновского района устроил стрельбу. Об этом стало известно в воскресенье, 1 апреля, сообщает пресс-служба полиции в Одессе.

Житель седьмого этажа выстрелил в соседа на восьмом. Причиной конфликта стало падение бетонной плиты с восьмого этажа на балкон седьмого.

После этого сосед снизу пошел выяснять отношения с соседом сверху. Завязался конфликт, и один из соседей выстрелил в другого из травматического пистолета ФОРТ-12Р.

У виновника изъят пистолет od.npu.gov.ua

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Предварительно установлено, что в результате конфликта между соседями телесные повреждения также получила жительница квартиры на седьмом этаже. Их нанес хозяин квартиры сверху, куда женщина поднялась выяснять отношения после падения балконной плиты. Одесситка пожаловалась на соседа своему мужу и тот “решил конфликт“ с помощью оружия.

Сейчас по обоим фактам начаты уголовные производства по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в этот же день, 1 апреля, в Одессе во время празднования Юморины-2018 на участника праздника упал фасад балкона. Мужчина потерял сознание и был госпитализирован.