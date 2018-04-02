Рабинович получил от Фукса 22,5 млн грн – СМИ
Семья народного депутата лидера партии За життя Вадима Рабиновича подтвердила, что получает деньги от российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.Общеизвестно, что украинские политики спонсируются бизнесменами и олигархами. Об этом говорится в статье Как Фукс купил Рабиновича, опубликованной на izvestia.kiev.ua.
"В своей декларации за прошлый год его жена (Рабиновича - ред.) указала, что получила от бизнесмена Павла Фукса 22,5 млн гривен", - говорится в статье.
Как отмечают авторы статьи, 22,5 млн гривен жена Рабиновича получила от Фукса в качестве гарантийного платежа по предварительному договору купли-продажи земельного участка. Ключевой момент – “гарантийный платеж“ и “предварительный договор“. То есть, землю семья Рабиновича еще не продала, а деньги уже от Фукса получены.
“Если вдруг Фукс откажется по какой-то причине от сделки, то 22,5 млн гривен останутся у Рабиновичей. И земля, кстати, тоже у них останется. То есть эта такая плохо скрытая форма выделения Фуксом денежного содержания Рабиновичу“, - говорится в статье.
Авторы материала напоминают, что в течение последнего года против Рабиновича было выдвинуто множество обвинений в том, что он живет не по средствам.
“В декларациях не оказалось места для домов в Конча-Заспе, который Рабинович снимает по 10 000 долларов в месяц. Или для полетов бизнес-джетами по несколько десятков тысяч долларов за каждый, а новогодний отдых Рабиновича в Сингапуре и Тайланде стоил около 3 миллионов гривен. Все это – прямое нарушение закона и уголовная ответственность. НАБУ уже объявило, что открыла против Рабиновича соответствующие уголовные производства“, - говорится в статье.