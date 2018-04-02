Рабинович получил от Фукса 22,5 млн грн – СМИ

В своей декларации за прошлый год жена Рабиновича указала, что получила от бизнесмена Павла Фукса 22,5 млн гривен.

Семья народного депутата лидера партии За життя Вадима Рабиновича подтвердила, что получает деньги от российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.Общеизвестно, что украинские политики спонсируются бизнесменами и олигархами. Об этом говорится в статье Как Фукс купил Рабиновича, опубликованной на izvestia.kiev.ua.

"В своей декларации за прошлый год его жена (Рабиновича - ред.) указала, что получила от бизнесмена Павла Фукса 22,5 млн гривен", - говорится в статье.

Как отмечают авторы статьи, 22,5 млн гривен жена Рабиновича получила от Фукса в качестве гарантийного платежа по предварительному договору купли-продажи земельного участка. Ключевой момент – “гарантийный платеж“ и “предварительный договор“. То есть, землю семья Рабиновича еще не продала, а деньги уже от Фукса получены.

“Если вдруг Фукс откажется по какой-то причине от сделки, то 22,5 млн гривен останутся у Рабиновичей. И земля, кстати, тоже у них останется. То есть эта такая плохо скрытая форма выделения Фуксом денежного содержания Рабиновичу“, - говорится в статье.

Авторы материала напоминают, что в течение последнего года против Рабиновича было выдвинуто множество обвинений в том, что он живет не по средствам.

“В декларациях не оказалось места для домов в Конча-Заспе, который Рабинович снимает по 10 000 долларов в месяц. Или для полетов бизнес-джетами по несколько десятков тысяч долларов за каждый, а новогодний отдых Рабиновича в Сингапуре и Тайланде стоил около 3 миллионов гривен. Все это – прямое нарушение закона и уголовная ответственность. НАБУ уже объявило, что открыла против Рабиновича соответствующие уголовные производства“, - говорится в статье.