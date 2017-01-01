В Мариуполе в лобовом ДТП погибли три человека

В результате аварии погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний ребенок, пострадали. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших и пострадавших.

В Донецкой области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли трое и пострадали два человека. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает пресс-служба областного ГСЧС.

О ДТП на ул. Голубенко в г. Мариуполь Донецкой области спасателям стало известно 1 апреля в 23:41. На месте происшествия спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

Ликвидация последствий ДТП в Мариуполе пресс-центр ГСЧС

“В результате аварии погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний ребенок, пострадали. Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших и пострадавших. Оба пострадавших были госпитализированы представителями скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии“, - говорится в сообщении.

Отмечено, что к ликвидации последствий ДТП от облуправления ГСЧС привлекались семь спасателей и две единицы техники.

Читай также: В Киеве легковушка врезалась в фуру: водитель погиб

Напомним, 31 марта Оболонский районный суд Киева признал виновным сотрудника СБУ в совершении ДТП со смертельным исходом.