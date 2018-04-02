Полностью разрушен коллектор: Лозовая без воды

Почти 2,5 км коллектора разрушены, на ремонт нужно более 10 миллионов гривен.

В городе Лозовая Харьковской области из-за полного разрушения местного коллектора и катастрофической перегрузки канализации города коммунальщики были вынуждены отключить водоснабжение в домах. 45-тысячный город остался без водоснабжения.

Об этом сообщает ТСН.

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На протяжении последних двух недель отключения были временными, но в эти выходные коллектор обвалился окончательно. Таким образом, 45 тыс. жителей города теперь вынуждены экономить привозную воду и не знают, когда вода вернется в их краны.

За две недели произошло всего 12 обвалов коллектора. Коммунальщики работают круглосуточно, но труба находится в таком состоянии, что постоянно разрушается.

“Чиновники признаются: думали, что коллекторная труба выдержит“, - отмечается в сообщении.

Коммунальщики обещают, что вода появится сегодня, 2 апреля. Но никаких гарантий, что аварии не повторятся на других участках, нет.

Как сообщалось 2 марта, Дунай вышел из берегов, подтоплено Вилково.