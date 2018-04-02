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В Украине стартовал весенний призыв в армию

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В Генеральном штабе во время призыва намерены набрать 15 190 человек. Большая часть призывников пополнит ряды ВСУ. На призыв планируется потратить 61,6 млн гривен.
Весной в армию призовут 15 190 человек
Весной в армию призовут 15 190 человек
mil.gov.ua

В понедельник, 2 апреля, в Украине начался весенний призыв на срочную военную службу. Об этом заявил начальник Главного управления персонала – заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, сообщает Укринформ.

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Отмечается, что призыв будет длиться два месяца – весь апрель и май.

“Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии“, – сказал Артеменко.

Согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будут отправлены 15 190 человек. Из этого числа в ВСУ будут служить 8990 человек, в Государственную специальную службу транспорта отправят 1000 человек, в Госпогранслужбу – 1200 человек, в Нацгвардию – 4000 человек.

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Как сообщалось, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует призвать до 500 человек офицерского состава.

Ранее Львовский суд оштрафовал военкома за публикацию списков призывников.

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Теги: армия и вооружение, армия, призыв, призывники, Генштаб
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