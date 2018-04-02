Коктебельская бухта близка к экологической катастрофе - СМИ

Опубликованы фото, сделанные 1 апреля.

В оккупированном Российской Федерацией Крыму экологическая ситуация в отдельных регионах полуострова стремительно приближается к катастрофе. Некоторые процессы могут стать необратимыми. В сети, в частности, были опубликованы очередные фото, на которых изображено нынешнее плачевное состояние Коктебельской бухты.

Фото разместил блогер Александр Горный на сайте радио Эхо Москвы.

Стоит отметить, что как отмечает автор публикации, местные подконтрольные оккупантам “власти“ умалчивают реальное состояние вещей.

На фото видно, как в море из труб стекает некая мутная белесая жидкость. Также на пляже можно увидеть автомобильные покрышки и мусор, а в самом море – ржавые остатки металлических конструкций.

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“В Коктебеле произошла настоящая экологическая катастрофа, по другому я никак не могу прокомментировать те кадры, которые вчера сделал лично. Когда мы с коктебельцами смотрели на это грязное, вонючее болото стекающее в море, то они не могли такого припомнить и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов. Пляжи надо закрывать и на все лето“, – предупреждает автор фотографий.

При этом россияних отметил саму суть проблемы, которая стоит перед людьми, хоть и неправомерно обобщив “присоединил“ Крым к территории РФ.

На побережье разбросаны покрышки echo.msk.ru

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“Вы скажете, что чего там Коктебель, ты посмотри, что творится по всей России и сейчас в Подмосковье!! Полностью согласен, но каждый должен защищать близкое ему место и противостоять всему этому, что я и делаю, как и жители Волоколамска, Коломны, Балашихи и далее по списку. Всё происходящее имеет конкретный диагноз и название ему – Корпорация Единая Россия и полный паралич и коррупция власти на местах». Пока Киселёв и Соловьёв на голубом глазу отрабатывают свои гонорары, нам надо спасать Россию, свои города и дома. Нам скоро перекроют интернет и соцсети и наступит благодать“, - написал Александр Горный.

Также в море находятся ржавые остатки металлических конструкций echo.msk.ru

На побережье много мусора echo.msk.ru

Как сообщалось 20 февраля, в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница.