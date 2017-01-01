Наводнение в Ахтырке: полиция на лодках спасает людей

Из подтопленных домов в Ахтырке эвакуируют людей, пострадавших принимает городская больница.

Вода поднялась почти на метр facebook.com/policesumy

В Сумской области весенним половодьем подтоплена почти половина города Ахтырка. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook.

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“Весенним наводнением подтоплена часть Ахтырки. На помощь населению поднят весь личный состав местной полиции. Правоохранители на плавсредствах обеспечивают патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок“, - говорится в сообщении.

По словам людей, вода поднялась почти на метр, были подтоплены дома и хозяйственные помещения.

Отмечено, что на данный момент работники полиции на плавсредствах, вместе со спасателями, патрулируют улицы, собирают из подтопленных домов людей, кто не смог самостоятельно покинуть район бедствия.

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“Пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местную гостиницу и здание горисполкома“, - доложили в ведомстве, при этом не уточнив числа таких пострадавших.

На месте происшествия, кроме полиции, работают бригады ГСЧС, “скорой помощи“ и горисполкома. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, 1 апреля в Одесской области из-за паводков затопило населенный пункт Вилково, за ночь уровень Дуная поднялся еще на 10 см и достиг отметки 181 см.