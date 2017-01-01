Дело Януковича: Добкин готов дать показания

Депутат от Оппоблока отметил, что готов рассказать в суде о поездке экс-диктатора из Киева в Харьков 22 февраля 2014 года.

Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин готов дать свидетельские показания в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича. Соответствующее письмо от парламентария адвокат экс-диктатора Виталий Сердюк опубликовал в своем Facebook.

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В письме Добкин заявляет, что готов дать показания по поводу событий февраля 2014 года, в том числе о поездке Януковича из Киева в Харьков 22 февраля.

По мнению депутата, обстоятельства, о которых он может сообщить, “повлияли на развитие событий в Украине в феврале-марте 2014 года, в частности и в Крыму“.

Фото: Facebook Виталия Сердюка

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Отметим, что 22 февраля 2014-го, когда Янукович прибыл из столицы в Харьков, в областном центре состоялся так называемый съезд депутатов юго-восточных регионов, АР Крым и Севастополя, среди организаторов которого был Добкин, тогдашний глава Харьковской ОГА. “Съезд“ не признал властью тех, кто пришел после Майдана, и заявил, что местные власти на юге и востоке страны “берут на себя ответственность за обеспечение конституционного порядка на своей территории“.

25 января 2018 года бывший охранник Януковича Олесь Шаран в своих свидетельских показаниях в суде заявил, что Добкин в ночь с 21 на 22 февраля 2014-го предоставил беглому экс-президенту транспорт для дальнейшего передвижения.