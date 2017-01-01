Пять винницких депутатов оштрафовали за опоздание с подачей е-деклараций

Правонарушители добровольно заплатили всю сумму штрафа.

Участие в судебном разбирательстве дел обеспечила Жмеринская местная прокуратура thekievtimes.ua

В Винницкой области Шаргородский районный суд признал виновными в несвоевременной подаче электронных деклараций пятерых депутатов сельского совета.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Депутатов осудили за административные правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотренные частью 1 статьи 172-6 КУоАП — несвоевременное без уважительных причин, представление электронных деклараций за 2016 год.

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“На каждого народного избранника наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен)“, — говорится в сообщении.

Постановления суда вступили в законную силу и правонарушители добровольно заплатили штраф. Участие в судебном разбирательстве дел обеспечила Жмеринская местная прокуратура.

Как сообщалось 28 марта, президент Порошенко хочет отменить е-декларирование для активистов.

Стоит отметить, что очередной этап представления деклараций начался 1 января и завершился 1 апреля. Электронные декларации за 2017 год подали свыше 816 тысяч человек.