Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пять винницких депутатов оштрафовали за опоздание с подачей е-деклараций

Комментариев: 0
Правонарушители добровольно заплатили всю сумму штрафа.
Участие в судебном разбирательстве дел обеспечила Жмеринская местная прокуратура
Участие в судебном разбирательстве дел обеспечила Жмеринская местная прокуратура
thekievtimes.ua

В Винницкой области Шаргородский районный суд признал виновными в несвоевременной подаче электронных деклараций пятерых депутатов сельского совета.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Депутатов осудили за административные правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотренные частью 1 статьи 172-6 КУоАП — несвоевременное без уважительных причин, представление электронных деклараций за 2016 год.

Читай также: Гройсман задекларировал больше денег, чем Порошенко

“На каждого народного избранника наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен)“, — говорится в сообщении.

Постановления суда вступили в законную силу и правонарушители добровольно заплатили штраф. Участие в судебном разбирательстве дел обеспечила Жмеринская местная прокуратура.

Как сообщалось 28 марта, президент Порошенко хочет отменить е-декларирование для активистов.

Стоит отметить, что очередной этап представления деклараций начался 1 января и завершился 1 апреля. Электронные декларации за 2017 год подали свыше 816 тысяч человек.

Поделись:
Теги: штраф, депутат, Винницкая область, е-декларации
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь