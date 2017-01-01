Трассу Киев-Харьков затопило из-за паводка

Автомобили по трассе Киев-Харьков едут в воде, местами колеса машин полностью уходят под воду.

На нескольких участках трассу Киев-Харьков серьезно затопило водой. Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

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В частности, паводком залило 177 километр.

“Будьте предельно осторожны в районе 177-го километра. В некоторых местах без внедорожника и купального костюма не обойтись“, - говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля в Сумской области из-за весенних паводков подтопило почти половину города Ахтырка, полиция и спасатели эвакуируют людей.

Ранее, 1 апреля, в Одесской области из-за паводков затопило населенный пункт Вилково, за ночь уровень Дуная поднялся еще на 10 см и достиг отметки 181 см.