Лондон впервые в истории обогнал Нью-Йорк по количеству убийств

Количество преступлений в этих двух городах приблизительно на одном уровне.

По стасистическим показателям криминогенной ситуации, вчастности, по количеству убийств за февраль 2018 года, впервые в истории Лондон обогнал Нью-Йорк.

Об этом пишет Independent.

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Так сообщается, что, в феврале 2018 года от ножевых ранений в Лондоне скончались 15 человек (девять из которых были в возрасте 30 лет или младше), а в Нью-Йорке — 14 человек. В марте в Лондоне было зафиксировано 22 насильственные смерти, а в Нью-Йорке 21.

В целом, в число убийств в столице Великобритании выросло на 40% за три года.

При этом как заявил пресс-секретарь английской столичной полиции, “Лондон остается одним из самых безопасных городов в мире“. Полиция направляет свои усилия на предотвращение преступлений.

Как сообщалось 18 марта, Нацполиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60-ти организованных преступных группировок. При этом отмечается, что за последние три года в Украине троекратно увеличилось количество ОПГ.