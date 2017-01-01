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Укрзализныця может в апреле поднять цены на билеты

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Тарифы поднимут в два этапа - на 12% в апреле и еще на 12% осенью.
Приказ о повышении тарифов находится на согласовании
Приказ о повышении тарифов находится на согласовании
УНИАН

Укрзализныця намерена повысить тарифы с апреля 2018 года на 12%. Об этом заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов, передает Громадское.

Также он добавил, что осенью планируется еще поднять стоимость билетов на 12%

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“Мы обратились в Министерство инфраструктуры, как к регулятору пассажирских тарифов на железной дороге, о необходимости повышения цен с этого года в два этапа - в апреле на 12%, и осенью, скорее всего, в октябре - еще на 12%“, - сказал Кравцов.

Он уточнил, что полученные средства планируют направить на развитие пассажирской инфраструктуры.

По его словам, на данный момент приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки еще находится на согласовании.

Напомним, в январе Кравцов заявлял, что Укрзализныця заложила в финплан на 2018 год два повышения тарифов на пассажирские перевозки, однако тогда речь шла о 10%.

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Теги: Укрзализныця, УЗ, Мининфраструктуры, тарифы, билеты
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