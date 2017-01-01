Флагман ВМСУ фрегат Гетман Сагайдачный впервые в этом году вышел в море

Украинский и турецкие корабли проведут совместные учения.

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2 апреля флагман ВМСУ фрегат Гетман Сагайдачный в 9 утра покинул Практическую гавань Одесского порта и впервые в этом году вышел в море.

Об этом сообщает местное издание Думская.

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“Чуть позже, в 11:00, вышли в море и турки, которые гостили в Одессе с 30 марта. Первым отчалил корвет Боюкада, за ним - фрегат Салихрейс“, - говорится в сообщении.

Украинский и турецкие корабли проведут совместные маневры по программе PASSEX, после чего гости покинут наши территориальные воды, чтобы продолжить свои учения Морская звезда.

Также сегодня отчалили турецкие корвет Боюкада и фрегат Салихрейс dumskaya.net

Как сообщалось, корабли турецких ВМС зашли в Одессу 30 марта.