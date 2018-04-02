Строители протестировали освещение Крымского моста

На Крымскому мосту провели тестовое включение дорожного освежения на участке, где будут ездить автомобили.

В воскресенье, 1 апреля, в оккупированном Крыму протестировали освещение автодорожного участка Крымского моста. Строители включили электричество на 20 мачтах освещения, как только стемнело. Работы проводились в течении трех часов. Об этом сообщили РИА Новости.

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“Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс. Тестовые замеры показали, что по всему полотну — вне зависимости от удаленности от мачт освещения — достигнут показатель выше расчетного. То есть работа, выполненная строителями и энергетиками, полностью соответствует проектным решениям и гарантирует безопасные и комфортные условия дорожного движения“, — рассказал ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ Упрдор Тамань Росавтодора Александр Русаков.

В светильниках установлена специальная защита, которая не позволит морскому климату воздействовать на лампы. Крымский мост будет освещен натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.

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Сообщается, что такие лампы часто применяются для освещения улиц. Аэродромы, автодорожные магистрали, тоннели – почти все оснащены подобными светильниками. Данный вид освещения обеспечивает контрастную видимость объектов в любых погодных условиях. Александр Русаков добавил, что контрастная видимость особенно важна для дороги через Керченский пролив, поскольку там часто наступают туманы.

Напомним, 30 марта сообщалось, что на Керченском мосту ставят “акустический щит“.



