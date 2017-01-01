Спецкор засветил позицию ВСУ в Донбассе - волонтер

Вражеский БМП с легкостью попал по позиции украинских защитников.

Журналисты программы Спецкор, которая выходит на украинском канале 2+2, раскрыли позицию военных в Донбассе. Запись соответствующей программы опубликована на YouTube.

Об этом сообщает волонтер Роман Доник в Twitter.

Один из участников спецоперации Вадим Бойко написал о съемках на своей странице в Facebook.

“Съемочная группа проводит съемку, выкладывая огневую позицию во всей красе, главное, что дядя в балаклаве, чтобы никто не догадался.. Ну, так чтобы без вариантов, но геройски на ней умереть“, — сообщил он и добавил, что позиция оборудована по всем правилам.

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Однако позже запись в Facebook была удалена, но текст поста скопировал в своем Twitter волонтер Роман Доник. По его словам, несколько дней назад именно с этой позиции из пулемета пытались попасть в БМП противника на дистанции 2400 метров.

“Не попали. Зато наводчик БМП второй очередью в ответ попал. Слава Богу боец живой. Раненый, но живой“, — добавил Роман Доник.

Как сообщалось 31 марта, сепаратисты не пустили ОБСЕ к так называемому 75-ому гумконвою из России.