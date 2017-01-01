Украина готова отдать 20 россиян за политзаключенных в РФ

Украина готова передать 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, для того, чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших пленных, заявила Геращенко.

Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые содержатся в тюрьмах Украины, для освобождения украинских политзаключенных в РФ, и этот вопрос будет подниматься в среду, 4 апреля, в Минске. Об этом заявила журналистам представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко, передает Интерфакс.

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“Рабочая группа 4 апреля в Минске... Второй вопрос, который мы будем там поднимать, - это освобождение заложников. Украинская сторона делает все для того, чтобы как можно скорее состоялась следующая волна освобождения заложников. Но для нас важно, чтобы мы могли освободить только тех, кто остается на оккупированной территории, но и пленников Кремля“, - отметила Геращенко в понедельник, 2 апреля, в Киеве.

По словам вице-спикера, украинская сторона готова передать “20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, для того, чтобы освободить Сенцова (украинский режиссер Олег Сенцов - ред.), Кольченко (крымский активист Александр Кольченко - ред.) и других наших пленных“.

При этом Геращенко заметила, что в этом вопросе “очень важна воля только России“.

Напомним, 27 марта в московском суде суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении украинца Романа Сущенко. Он не признает свою вину.

