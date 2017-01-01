Суд пояснил, почему вызвал мертвого террориста Гиви

Причин для закрытия производства нет, пока факт смерти обвиняемого не установлен официально.

В Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области пояснили почему не могут закрыть уголовное производство по делу террориста так называемой ДНР, командира подразделения Сомали Михаила Толстых, с позывным Гиви.

О юридической коллизии пишет пресс-служба данного суда, “с целью устранения спекуляций и предоставления объективной информации“.

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“Михаила Толстых, по прозвищу Гиви, обвиняют в совершении террористического акта. Судебное заседание назначено на 9:00 ч. 5 апреля 2018. Есть информация о том, что Гиви считается погибшим лицом. Основанием для закрытия дела является смерть человека. Но, согласно законодательству Украины факт смерти подтверждается свидетельством о смерти, которое выдается органом ЗАГС“,- сообщили в суде.

Отмечается, что в настоящее время ни прокурор, ни защитник не предоставили соответствующего свидетельства.

“Факт смерти может быть установлен также решением суда, но по заявлению заинтересованных лиц в гражданском судопроизводстве. Парадокс в том, что такое заявление об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины может быть подано только родственниками умершего“, - объясняют в суде.

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Таким образом, Павлоградский суд не может закрыть уголовное производство, а потому в очередной раз назначает судебное разбирательство с вызовом обвиняемого, поскольку не имеет официального подтверждения смерти Гиви .

Как известно, боевик Гиви был ликвидирован 8 февраля 2017 в собственном кабинете.

Как сообщалось 30 марта, обвиняемого по делу о теракте погибшего Гиви вызвали в суд через сообщение в официальной газете Урядовый курьер.