В Днепре с балкона дома выбросили несколько сотен летучих мышей

Летучие мыши, которые занесены в Красную книгу, находились в спячке.

Из сотен мышей выжила лишь одна facebook.com/shpitun.lyuda

В Днепре по улице Коробова, 8, с 16 этажа жилого дома неизвестные выбросили сотни летучих мышей, которые находились в анабиозе.

Об этом в Facebook написала волонтер Людмила Шпитун.

Волонтер отметила, что данный вид мышей занесен в Красную книгу и весь двор был усеян трупами животных, пока их не убрали.

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По ее словам, неизвестные обнаружили их укрытие для спячки и выбросил вниз. Из сотен мышей выжила лишь одна. Волонтер уточнила, что выжившую мышь направили в Харьков для восстановления.

Также все собранные трупы летучих мышей направили на экспертизу, чтобы выяснить не были ли они отправлены.

Напомним, 25 марта в Киеве в конно-спортивном клубе волонтеры обнаружили измученных и заморенных голодом лошадей. Ранее, 19 марта, в Печерском районе столицы спасатели успешно достали из вентиляционного канала жилого дома енота.