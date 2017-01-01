Минздрав уволил Екатерину Амосову

Ректор медицинского университета имени Богомольца с документом уже ознакомлена.

Распоряжение об увольнении Амосовой уже подписано facebook.com/amosova.k.m

Министерство здравоохранения Украины выдало распоряжение об увольнении ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой. Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Отмечается, что соответствующий приказ Минздрава подписал госсекретарь МОЗ Артем Янчук 30 марта.

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Екатерина Амосова в понедельник утром во время брифинга подписала соответствующие документы о том, что она ознакомлена с приказом.

Как уточнила Амосова, приказ о ее увольнении университет получил в пятницу вечером.

Напомним, 30 марта комиссия Министерства здравоохранения признала работу ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала ее уволить.

Ранее, 29 марта, коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой обратить внимание на неправовую деятельность Минздрава и прекратить преследование ректора НМУ Амосовой.