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В Раде рассмотрят увольнение Супрун

Комментариев: 31
Соответствующий проект предложили депутаты из Оппозиционного блока, Александр Вилкул и Игорь Шурма.
Ульяну Супрун предлагают признать профнепригодной
Ульяну Супрун предлагают признать профнепригодной
akcenty.com.ua

Во вторник, 3 апреля, Верховная Рада рассмотрит предложение об отстранении от дел и.о министра Здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщает LB.ua. Соответствующее предложение внесли народные депутаты Оппоблока, Александр Вилкул и член комитета Игорь Шурма.

Депутаты предлагают признать работу Супрун неудовлетворительной и обратиться в Кабмин с предложением об ее увольнении.

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“Одним из вопросов повестки дня заседания комитета предлагается рассмотреть проект постановления “О признании работы первого заместителя Министра здравоохранения, временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны неудовлетворительной и обращения в Кабинет министров об освобождении ее от занимаемой должности (р. № 5642)“, - говорится в повестке.

Супрун обвиняют в служебной халатности и профессиональной непригодности по причине острого общественного напряжения, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году.

Напомним, в понедельник, 2 апреля, сообщалось, что Минздрав уволил ректора Национального медицинского университета Екатерину Амосову.

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Теги: Верховна Рада, Супрун, увольнение, проект
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Комментариев (31)
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простоник    02.04.2018, 17:11
Оценка:  0
простоник
Хлопцi! А я теж громадянин Канади i можю рюзмувлятi дибiльнутiм западенсько аньгельськiм суржиком. Вiзьмiть мене своiм мiнiстром.
Woodbrother    02.04.2018, 17:12
Оценка:  -1
Woodbrother
Вам в начале нужно полежать в психоневрологическом диспансере на родной москве. А дальше действовать по результатам лечения.
Из_бана    02.04.2018, 17:14
Оценка:  0
Из_бана
А Супрун там уже побывала?
Stargazer    02.04.2018, 17:09
Оценка:  -1
Stargazer
НЕ снимут...
простоник    02.04.2018, 17:05
Оценка:  -2
простоник
asdf
Детонатор    02.04.2018, 16:40
Оценка:  +4
Детонатор
Фотографию стоило бы сопроводить возрастным ограничением 18+
Бяяка    02.04.2018, 16:37
Оценка:  -5
Бяяка
порпобовала побороть коррупцию но увы, не выйдет в этой стране
Из_бана    02.04.2018, 16:38
Оценка:  +7
Из_бана
Да. Хотела побороть коррупцию, а поборола действующую систему здравоохранения.
Woodbrother    02.04.2018, 16:53
Оценка:  -1
Woodbrother
Система здраввохранения по прежднему действует, только по технологии жванецкого - можно не платить, если не ин6тересны результаты лечения. Этот вердикт жванецкий вынес еще при совке .
Из_бана    02.04.2018, 16:56
Оценка:  0
Из_бана
С этой позиции Супрун абсолютно ничего не поменяла. Потому что осталась система оплаты не результата лечения, а процесса лечения. Т.е. лечат тебя или калечат, а врач деньги получает при любом исходе.
Woodbrother    02.04.2018, 16:58
Оценка:  -3
Woodbrother
Из_бана - вы по специальности врач ? Я например нет. Реформа медицини стартует с сегодняшнего дня. Как можно говорить про успех или не успех реформы, если она только только началась ?
Из_бана    02.04.2018, 17:01
Оценка:  +1
Из_бана
Для того, чтобы понять, что хлеб черствый, не нужно быть пекарем. Чтобы понять, что ботинки не удобные - не нужно быть сапожником. Деньги врач будет получать не по количеству вылеченных, а по количеству принятых. Поэтому врач будет заинтересован лечить ПОСТОЯННО.
Woodbrother    02.04.2018, 17:03
Оценка:  -2
Woodbrother
Из_бана -постоянно лечить не будут, потому что будут отрабатываться схемы лечения конкретных болезней в конкретных временных рамках . Это такие методики из опыта развитых страны. На вопрос вы не ответили вы врачь или нет ?
Из_бана    02.04.2018, 17:07
Оценка:  0
Из_бана
Хорошо. А если схема не сработает? Если неправильно был поставлен диагноз? Во всем мире это часто случается. Что тогда?
Woodbrother    02.04.2018, 17:11
Оценка:  0
Woodbrother
Из_бана - это единичные случаи и диагноз будет уточняться доп. обследованием. В пилотном виде данная методика обкатывалась да же в Одессе . Ничего особенно нового в реформе нет. Просто произойдет осовременивание медицины по типу развитых стран.
Mr_Nike    02.04.2018, 16:36
Оценка:  +3
Mr_Nike
дыбилка полная.судя по роже психичка
Из_бана    02.04.2018, 16:37
Оценка:  +3
Из_бана
Есть в медицине такой диагноз, который иногда называют "веселый клоун".
Шаша*    02.04.2018, 16:42
Оценка:  -7
Шаша*
Вы профессор психиатрии? Или просто прыщавый циник?
Из_бана    02.04.2018, 16:06
Оценка:  +15
Из_бана
Подпись к фото: "Взгляд обольстительной кретинки. Светился, как ацетилен."
Woodbrother    02.04.2018, 16:07
Оценка:  -11
Woodbrother
Да нормальный взгляд. Просто знаменитый доктор вилкул не увидел себя в новой схеме распределения бюджета в Минздраве .
Из_бана    02.04.2018, 16:13
Оценка:  +6
Из_бана
А Супрун - доктор?
Woodbrother    02.04.2018, 16:28
Оценка:  -7
Woodbrother
А супрун доктор., и диплом у нее имеется. Диплом правда американский, но по взаимному договору между странами он у нас признается.
Из_бана    02.04.2018, 16:36
Оценка:  +4
Из_бана
У нее диплом лаборанта-рентгенолога. К тому же не дающий права на самостоятельную практику. Т.е. без настоящего доктора они не имеет в США права лечить людей. Да и опыта работы в медицине у нее как кот наплакал.
Woodbrother    02.04.2018, 16:51
Оценка:  -3
Woodbrother
Из_бана - дипломов лаборанта вообще не существует в природе .
Из_бана    02.04.2018, 16:53
Оценка:  0
Из_бана
Да что ты такое говоришь?
Woodbrother    02.04.2018, 16:56
Оценка:  0
Woodbrother
В дипломе Мичиганского Университета так и написанно - доктор медицины. Чем вам Мичиганский университет не угодил ?
Из_бана    02.04.2018, 17:06
Оценка:  0
Из_бана
Они всем так пишут. У них все - доктора. Но это еще не значит, что она может лечить людей.
Woodbrother    02.04.2018, 17:13
Оценка:  0
Woodbrother
Из_бана - так и у нас выпускник института с дипломом доктора людей сразу не лечит.
tetyalissa    02.04.2018, 16:04
Оценка:  0
tetyalissa
\\\\\ Скоро и до грызунов дойдёт !!! Не долго осталось ! \\\\\\\\\\
Кэрсэнэль    02.04.2018, 16:02
Оценка:  +8
Кэрсэнэль
стрьомна тітка
Woodbrother    02.04.2018, 15:56
Оценка:  -10
Woodbrother
Не дает воровать пацанам - это катастрофа !
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