В Раде рассмотрят увольнение Супрун

Соответствующий проект предложили депутаты из Оппозиционного блока, Александр Вилкул и Игорь Шурма.

Во вторник, 3 апреля, Верховная Рада рассмотрит предложение об отстранении от дел и.о министра Здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщает LB.ua. Соответствующее предложение внесли народные депутаты Оппоблока, Александр Вилкул и член комитета Игорь Шурма.

Депутаты предлагают признать работу Супрун неудовлетворительной и обратиться в Кабмин с предложением об ее увольнении.

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“Одним из вопросов повестки дня заседания комитета предлагается рассмотреть проект постановления “О признании работы первого заместителя Министра здравоохранения, временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны неудовлетворительной и обращения в Кабинет министров об освобождении ее от занимаемой должности (р. № 5642)“, - говорится в повестке.

Супрун обвиняют в служебной халатности и профессиональной непригодности по причине острого общественного напряжения, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году.

Напомним, в понедельник, 2 апреля, сообщалось, что Минздрав уволил ректора Национального медицинского университета Екатерину Амосову.