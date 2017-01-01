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В Дрогобыче засудили бойца АТО за разбитое яйцо на голове активистки

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Военный вылил на голову активистки зеленую жидкость и раздавил над ней яйцо, за якобы оскорбление государственного символа.
Бойцу АТО дали один год лишения свободы
Бойцу АТО дали один год лишения свободы
depositphotos.com

В городе Дрогобыч, суд признал виновным в хулиганстве бывшего бойца АТО за то, что но перед входом в Дрогобычский горсовет вылил на голову общественной активистки зеленое вещество и разбил яйцо.

Об этом сообщает Zahid.net.

Потерпевшая заявила, что раствор попал в левый глаз, и причинил легкий химический ожог роговицы и конъюнктивит. Суд не принял во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы, что это была зеленка, поскольку экспертиза была проведена с нарушением требований.

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Ветеран однако не признал себя виновным и заявил, что активистка в помещении Дрогобычского горсовета бросила в государственный флаг яйцами, чем проявила неуважение к государственным символам, и это его обидело.

Он добавил, что зеленая жидкость, которую он вылил на женщину, была раствором акварели. 

Дрогобычский районный суд определили наказание ветерану в виде ограничения свободы на один год с испытательным сроком на один год.

Напомним, 22 марта в Запорожье возле здания областного совета произошла драка между полицией и ветеранами АТО, которые блокировали полицейскую машину с задержанным соратником.

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Теги: Дрогобыч, суд, боец АТО, активистка, хулиганство
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