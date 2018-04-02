Трое винницких полицейских промышляли сутенерством

Подполковнику полиции и его подчиненным грозит до 7 лет тюрьмы.

В Винницкой области правоохранители по подозрению в сутенерстве задержали заместителя начальника одного из отделов управления Нацполиции и двух его подчиненных.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции установили причастность отдельных работников Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Винницкой области к созданию преступной схемы вовлечения лиц в проституцию. Интимные услуги заставляли предоставлять клиентам заведений, действовавших под вывеской массажных салонов“, - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции сеанс эротического массажа стоил 600 гривен, а час с девушкой - 800-2,5 тыс. гривен.

“В течение суток каждая девушка обслуживала от 4 до 8 мужчин, которых подыскивал администратор заведения. Он же и собирал выручку“, - отметили правоохранители.

Полиция провела ряд обысков

Среди четырех “сотрудниц“ салона - 20-летняя иностранная гражданка. При этом ни внутреннего, ни загранпаспорта девушка при себе не имела. “Кураторы“ салона отобрали у нее документы, угрожая привлечением к ответственности.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса. Правоохранители провели 15 санкционированных обысков по адресам деятельности вышеупомянутых салонов в Виннице и Хмельницком, а также по месту жительства фигурантов преступления.

В ходе обысков обнаружили и изъяли черновую документацию, денежные средства, в частности, в иностранной валюте, банковские карты, документы, оружие и боеприпасы, компьютерную технику, несколько десятков мобильных телефонов и сим-карты к ним“, - сообщили в пресс-службе.

За совершенное правонарушение подозреваемым 37-летнему подполковнику полиции и его подчиненным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Сейчас продолжается следствие.

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Напомним, в ноябре 2017 года в Беларуси посадили в тюрьму российского священника за сутенерство.