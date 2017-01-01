В Николаевской области застрелился солдат-срочник

21-летний военнослужащий застрелился во время несения службы в наряде.

В Николаевской области в селе Галициново из автомата АК-74 застрелился военнослужащий срочной службы, который находился в наряде.

Об этом сообщает издание Новости-N со ссылкой на источник в военной прокуратуре.

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По информации издания, инцидент произошел 1 апреля в части особого назначения. Источник сообщает, что военнослужащие услышали выстрел сразу после того, как им выдали оружие для наряда. Оказалось, что один из солдат выстрелил себе в голову из автомата.

В кармане погибшего солдата была обнаружена записка, которая не указывала на причину самоубийства. Покончивший с собой срочник являлся местным жителем, ему был 21 год.

На данный момент информации об инциденте на сайте Военной прокуратуры Южного региона нет.

Напомним, 23 марта в Одессе застрелился 19-летний курсант 3-го курса факультета ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии. Ранее, 11 марта, в Кривом Роге, возле карьера, нашли повешенным 19-летнего военнослужащего.