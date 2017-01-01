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Раскрыта незаконная схема ввоза "евроблях" в Украину

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Злоумышленники успели незаконно перевезти 131 автомобиль.
Раскрыта незаконная схема ввоза "евроблях" в Украину
© dpsu.gov.ua
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  • В ходе обысков обнаружено 4 незаконно ввезенных авто, 32 комплекта номерных знаков на автомобиле польской и украинской регистрации, поддельные штампы пограничных и таможенных органов
  • В ходе обысков обнаружено 4 незаконно ввезенных авто, 32 комплекта номерных знаков на автомобиле польской и украинской регистрации, поддельные штампы пограничных и таможенных органов
  • В ходе обысков обнаружено 4 незаконно ввезенных авто, 32 комплекта номерных знаков на автомобиле польской и украинской регистрации, поддельные штампы пограничных и таможенных органов
  • В ходе обысков обнаружено 4 незаконно ввезенных авто, 32 комплекта номерных знаков на автомобиле польской и украинской регистрации, поддельные штампы пограничных и таможенных органов
  • В ходе обысков обнаружено 4 незаконно ввезенных авто, 32 комплекта номерных знаков на автомобиле польской и украинской регистрации, поддельные штампы пограничных и таможенных органов
  • В ходе обысков обнаружено 4 незаконно ввезенных авто, 32 комплекта номерных знаков на автомобиле польской и украинской регистрации, поддельные штампы пограничных и таможенных органов
  • В ходе обысков обнаружено 4 незаконно ввезенных авто, 32 комплекта номерных знаков на автомобиле польской и украинской регистрации, поддельные штампы пограничных и таможенных органов
  • В ходе обысков обнаружено 4 незаконно ввезенных авто, 32 комплекта номерных знаков на автомобиле польской и украинской регистрации, поддельные штампы пограничных и таможенных органов
Раскрыта незаконная схема ввоза "евроблях" в Украину
В ходе обысков обнаружено 4 незаконно ввезенных авто, 32 комплекта номерных знаков на автомобиле польской и украинской регистрации, поддельные штампы пограничных и таможенных органов
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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области раскрыли преступную схему ввоза автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщил официальный сайт Госпогранслужбы.

Согласно данным, опубликованным на сайте, работа над разоблачением этой схемы заняла больше года. За это время злоумышленники успели незаконно перевезти 131 автомобиль.

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Правоохранителям удалось установить личности всех, причастных к преступной схеме. В том числе тех, кто незаконно взял на себя обязательства государственных органов – подделывал печати, контрольные талоны с отметками пограничной службы и таможни о пересечении границы.

В ходе обысков обнаружено 4 незаконно ввезенных транспортных средства, 32 комплекта номерных знаков на автомобиле польской и украинской регистрации, поддельные штампы пограничных и таможенных органов. Также найдены отдельные элементы оттисков и штампов на украинском и польском языках, используемых для подделкиразличных документов, поддельные печати польских нотариусов, больше 1000 бланков контрольных талонов, более 60 польских свидетельств о регистрации транспортных средств, около 60 пакетов документов на автомобили, в том числе и поддельные бланки доверенностей на право управления, полисы страхования, договоры купли-продажи.

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У злоумышленников изъяты транспортные средства, предметы и вещи, имеющие значение для уголовного производства.

Напомним, 23 марта премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ситуация с евробляхами разрешится за месяц, если Верховная Рада даст “добро“.

Напомним также, что 1 апреля сотрудники Госпогранслужбы решили разыграть общественность, заявив, что берут на службу нильских крокодилов.

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Теги: Госпогранслужба, преступление, автомобили, незаконный бизнес
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