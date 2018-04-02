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Вера Савченко объяснила, почему написала Трампу

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 4
Сестра нардепа планирует и дальше обращаться к "определенным лидерам разных стран", которые способствовали возвращению Надежды из российской тюрьмы.
Вера Савченко просит помощи Трампа
Вера Савченко просит помощи Трампа
УНИАН

Вера Савченко, сестра депутата Надежды Савченко, объяснила свое письмо президенту США Дональду Трампу, которая она накануне опубликовала.

“К президенту США обратилась, потому что именно эта страна сделала очень много, в том числе и для освобождения Надежды Савченко (из российской тюрьмы - ред.) Должностные лица этой страны лично с ней знакомы и знают ее историю жизни“, - пояснила Вера в комментарии телеканалу NewsOne.

Она также утверждает, что американские чиновники “очень много“ общались с Савченко после того, как она вернулась в Украину. Сестра нардепа планирует и дальше обращаться к “определенным лидерам разных стран“, которые способствовали возвращению Надежды из российской тюрьмы. При этом к кому именно будет еще писать, она не стала уточнять, опасаясь того, что ей “помешают это сделать“.

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“Буду информировать по факту, чтобы не было никаких предотвращений этих действий“, - уточнила родственница арестованного политика.

В своем письме Трампу Вера заявила, что дело против Надежды сфальсифицировано и попросила американского лидера “на всех площадках поднять вопрос политического преследования оппозиционных политиков“. 

Напомним, 29 марта в Апелляционном суде Киева Надежда Савченко обратилась к президенту России Владимиру Путину.

Напомним также, что в ноябре 2016 года Савченко обратилась к Трампу с открытым письмом и попросила усилить санкции против России и поддержку Украины.
 

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Теги: Савченко, Вера Савченко, Трамп, письмо, обращение
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Комментариев (4)
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Ипатий    02.04.2018, 19:02
Оценка:  +1
Ипатий
К путину обратись !!!
Шкиряк_и_Зорян    02.04.2018, 18:59
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Так то ж из российской тюрьмы! Или тут как в анекдоте: "Свои!.."
LifeStriker    02.04.2018, 18:11
Оценка:  +1
LifeStriker
Не позорилась бы уже , ладно сеструха латентная сепарша оказалась , а ты куда лезищь за этой невменяемой ?
дикий_Ким    02.04.2018, 17:48
Оценка:  +3
дикий_Ким
Трап понятия не имеет кто это вообще.
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