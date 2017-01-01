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В Тернопольской области на трассе перевернулся и загорелся молоковоз

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Водитель автомобиля пытался объехать яму, но не справился с управлением.
Водитель успел выскочить из горящего автомобиля
Водитель успел выскочить из горящего автомобиля
скриншот из видео

В Кременце Тернопольской области перевернулся и загорелся молоковоз.

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Об этом сообщает местное издание Файне мисто Тернополь.

Издание отмечает, что водитель молоковоза на повороте обходил яму и не справился с управлением, однако на кадрах видно, что причиной аварии мог послужить микроавтобус.

В Тернопольской области перевернулся и загорелся молоков...
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Из перевернувшегося молоковоза на дорогу вылилось молоко, автомобиль протащило несколько метров по дороге, и он загорелся. Сам водитель успел выскочить из горящего автомобиля.

Напомним, 2 апреля в районе села Азовское Бердянского района перевернулся бензовоз MAN из-за чего произошла утечка топлива.

Ранее, 19 марта, в Запорожье на Днепровском шоссе на огромной скорости перевернулась маршрутка с 18 пассажирами.

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Теги: ДТП, молоковоз, дорога, ямы, микроавтобус
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