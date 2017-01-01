На Луганщине в шахте заблокированы сотни горняков

На шахте Горная под землей остается 240 шахтеров. Электроэнергия подается по запасному кабелю только для обеспечения проветривания и откачки воды.

Компания Региональные электрические сети обесточила все шахты госпредприятия Первомайскуголь в Луганской области. В результате под землей осталиссь заблокированными 240 шахтеров. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook в понедельник, 2 апреля.

По его словам, ситуация критическая, не работают даже подъемные машины в шахтных стволах.

"На шахте Горная под землей, на глубине более 1000 метров, остается 240 горняков. Электроэнергия подается по запасному кабелю только для обеспечения проветривания и откачки воды", – сообщил Волынец.

Он отметил, что обратился к председателю Государственной службы Украины по вопросам труда Романа Чернеге по этой критической ситуации по отключению электроэнергии на шахтах.

Позже Волынец добавил, что горняки двигаются в направлении двух шахтных стволов.

"Там они соберутся, чтобы двигаться по шахтным лестницам, или возможно, будет подана электроэнергия на подъемные машины, чтобы поднять людей на поверхность. После этого, предполагается снова выключить электроэнергию", – отметил он.

Ранее в Запорожской области пострадали шесть горняков. На шахте Запорожского железорудного комбината в селе Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области произошло возгорание. Тогда под землей находились 80 шахтеров.

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